Дослідники з Белфаста виявили, що зниження обмеження швидкості до 20 миль/год (32 км/год) не призводить до статистично значущих відмінностей у безпеці.

Дослідники проаналізували 76 доріг у центрі Белфаста до та після введення обмеження швидкості 20 миль/год, порівнюючи їх з іншими дорогами Північної Ірландії, де зберігалися обмеження швидкості 30 або 40 миль/год (48 та 64 км/год).

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Висновки полягали в тому, що «немає статистично значущих відмінностей» у довгостроковій частоті аварій і жертв. Однак, згідно з дослідженням, дороги з обмеженням 20 миль на годину мали значно меншу пропускну здатність.

У дослідженні було зроблено висновок, що політики, які розглядають впровадження обмеження швидкості 20 миль/год, повинні враховувати точність, контекст і масштаб впровадження.