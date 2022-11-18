Исследователи из Белфаста обнаружили, что снижение ограничения скорости до 20 миль/час (32 км/ч) не приводит к статистически значимым различиям в безопасности.

Исследователи проанализировали 76 дорог в центре Белфаста до и после введения ограничения скорости 20 миль/час, сравнивая их с другими дорогами Северной Ирландии, где сохранялись ограничения скорости 30 или 40 миль/час (48 и 64 км/ч).

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Выводы заключались в том, что «нет статистически значимых отличий» в долгосрочной частоте аварий и жертв. Однако, согласно исследованию, дороги с ограничением 20 миль в час имели значительно меньшую пропускную способность.

В исследовании было сделано заключение, что политики, рассматривающие внедрение ограничения скорости 20 миль/час, должны учитывать точность, контекст и масштаб внедрения.