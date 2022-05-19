Замовити послугу обміну посвідчення водія можна буде не тільки у сервісних центрах МВС та ЦНАПах але і у будь-якому відділі Державної міграційної служби.

Зокрема, органи Державної міграційної служби прийматимуть заяви на обмін посвідчення водія, направлятимуть їх для перевірки в ТСЦ, для друку в держпідприємстві “Документ” і видаватимуть громадянам.

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Відповідний наказ МВС України “Про затвердження Порядку взаємодії сервісних центрів МВС та уповноважених суб’єктів” 11 травня зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Цим актом урегульовано порядок взаємодії Головного сервісного центру МВС та ДМС для забезпечення обміну посвідчення водія.

За статистикою послуга щодо обміну посвідчення є однією з найбільш затребуваних, особливо в період воєнного стану. Минулого року нею скористалися понад 500 тис. громадян, а з початку цього року донині - уже більш як 150 тис.

“Таким чином, ми розширюємо перелік суб’єктів, уповноважених надавати цю адміністративну послугу. Громадянин має право обирати, де йому буде зручніше та швидше отримати державну послугу”, - пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.