Заказать услугу обмена удостоверение водителя можно будет не только в сервисных центрах МВД и ЦПАУ но и в любом отделе Государственной миграционной службы.

В частности, органы Государственной миграционной службы будут принимать заявления на обмен водительского удостоверения, направлять их для проверки в ТСЦ, для печати в госпредприятии “Документ” и выдавать гражданам.

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Соответствующий приказ МВД Украины "Об утверждении Порядка взаимодействия сервисных центров МВД и уполномоченных субъектов” 11 мая зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Этим актом урегулирован порядок взаимодействия Главного сервисного центра МВД и ГМС для обеспечения обмена водительского удостоверения.

По статистике услуга по обмену удостоверения является одной из самых востребованных, особенно в период военного положения. В прошлом году ею воспользовались более 500 тыс. граждан, а с начала этого года по сей день – уже более 150 тыс.

"Таким образом, мы расширяем перечень субъектов, уполномоченных предоставлять эту административную услугу. Гражданин имеет право выбирать, где ему будет удобнее и быстрее получить государственную услугу”, – пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.