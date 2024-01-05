На початку року попит на імпортний скраплений газ в Україні залишається слабким, що продовжує чинити тиск на цінові пропозиції зарубіжних постачальників. В середі країни роздрібні ціни також зменшуються.

У перший тиждень січня автомобільні партії ПБТ на східних терміналах Польщі з урахуванням вартості транспорту до українсько-польського кордону подешевшали на $62-73/т, до $668-752/т.

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«Новий рік, старі проблеми. Кордон досі заблоковано, дорогий газ у портах. Російської суміші все ще достатньо, і ціна на неї на внутрішньому ринку зменшується попри підвищення курсу долара», — каже польський трейдер, який продає морський ресурс.

На українських АЗС за тиждень (з 29 грудня по 5 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн/л, до 29,51 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».