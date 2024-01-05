В начале года спрос на импортный сжиженный газ в Украине остается слабым, что продолжает оказывать давление на ценовые предложения зарубежных поставщиков. В середине страны розничные цены также уменьшаются.

В первую неделю января автомобильные партии ПБТ на восточных терминалах Польши с учетом стоимости транспорта до украинско-польской границы подешевели на $62-73/т, до $668-752/т.

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"Новый год, старые проблемы. Граница до сих пор заблокирована, дорогой газ в портах. Российской смеси все еще достаточно, и цена на нее на внутреннем рынке уменьшается несмотря на повышение курса доллара", - говорит польский трейдер, который продает морской ресурс.

На украинских АЗС за неделю (с 29 декабря по 5 января) средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 0,32 грн/л, до 29,51 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".