Поставки LPG из Польши в Украину на прошлой неделе упали до минимума. При этом в рознице цена автогаза опустилась до 28,45 грн/л.

Объемы автомобильного импорта сжиженного газа из Польши в Украину на прошлой неделе упали до 1,22 тыс. тонн, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95". Это минимальный показатель с начала года. В период 18-24 декабря украинские компании растаможили всего 66 машин с продуктом, это вдвое меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Автомобильные поставки газа из стран Балтии также остаются на низком уровне. Согласно данным "А-95", 18-24 декабря из Литвы и Латвии в Украину добралось лишь 54 газовоза, которые привезли 1,01 тыс. тонн продукта, это на 45% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

С 25 по 26 декабря средняя стоимость газа на АЗК страны уменьшилась на 0,27 грн/л, до 30,49 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

В частности этот вид топлива подешевел у представителей дискаунт-сегмента. Так, в сети группы "Приват" стоимость газа в среднем уменьшилась на 1,61 грн/л, до 30,07 грн/л. Максимальное снижение в сети было зафиксировано в Ровенской области: 3,04 грн/л. Там стоимость этого ресурса составляет 28,44 грн/л.

Подешевел ресурс и на АЗК "Авантаж 7" и Mango. Ценник на газ у операторов снизился на 0,50 грн/л, до 28,45 грн/л и 29,73 грн/л соответственно. Сети U.GO и VST тоже уменьшили стоимость этого вида горючего на 0,50-0,80 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 25 по 26 декабря, грн/л: