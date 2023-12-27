Постачання LPG з Польщі в Україну минулого тижня впали до мінімуму. При цьому у роздрібі ціна автогазу опустилась до 28,45 грн/л.

Обсяги автомобільного імпорту скрапленого газу з Польщі в Україну минулого тижня впали до 1,22 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Це мінімальний показник з початку року. У період 18-24 грудня українські компанії розмитнили лише 66 машин з продуктом, це вдвічі менше порівняно з попереднім тижнем.

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Автомобільні постачання газу з країн Балтії також залишаються на низькому рівні. Згідно з даними «А-95», 18-24 грудня з Литви й Латвії в Україну дісталося лише 54 газовози, які привезли 1,01 тис. тонн продукту, це на 45% менше порівняно з попереднім тижнем.

З 25 по 26 грудня середня вартість газу на АЗК країни зменшилася на 0,27 грн/л, до 30,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зокрема цей вид пального здешевшав у представників дискаунт-сегменту. Так, у мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зменшилась на 1,61 грн/л, до 30,07 грн/л. Максимальне зниження у мережі було зафіксовано в Рівненській області: 3,04 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 28,44 грн/л.

Здешевшав ресурс і на АЗК «Авантаж 7» і Mango. Цінник на газ у операторів знизився на 0,50 грн/л, до 28,45 грн/л і 29,73 грн/л відповідно. Мережі U.GO і VST теж зменшили вартість цього виду пального на 0,50-0,80 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 25 по 26 грудня, грн/л: