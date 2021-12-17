Вища рада правосуддя відреагувала на не зовсім звичайне повідомлення про втручання у діяльність судді, яке надійшло від судді Дарницького районного суду Києва Марини Бондаренко.

Ще у вересні суддя Марина Бондаренко повідомила, що у її провадженні була справа стосовно громадянина С., на якого патрульні поліцейські склали протокол за ст. 130 (управління транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КоАП.

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27 вересня 2021 року киянин прибув до Дарницького райсуду для ознайомлення з матеріалами справи. Саму справу щодо обвинуваченого суд мав розглянути 30 вересня.

Вивчивши матеріали справи, громадянин С. заявив Марині Бондаренко, що він переконався, що якесь "рішення" Дарницького суду у його справі, яке йому запропонували "купити", насправді є підробленим.

Далі С. розповів, що 24 вересня в месенджер Telegram йому написав "Дмитро", який повідомив, що за $450 він зможе домогтися закриття справи за ст. 130 КпАП. При цьому "Дмитро" настійно рекомендував С. "вирішити питання" за гроші, оскільки "суддя не розбиратиметься, винний він чи ні".

Потім, на підтвердження своїх здібностей щодо "вирішення питань" у Дарницькому райсуді, "Дмитро" скинув С. фотокопію вже роздрукованої ухвали Дарницького райсуду від 27 вересня нібито за підписом судді Марини Бондаренко та навіть гербовою печаткою суду.

У резолютивній частині "судового рішення" йшлося про те, що провадження щодо С. закрито у зв'язку з відсутністю у його діях складу правопорушення. Отримати це рішення на руки С. міг після того, як переказав би "Дмитрію" $450.

Як зазначила у зв'язку з цим суддя Марина Бондаренко, її "підпис" у судовому "рішенні", яке надіслав С. "Дмитрій", не відповідає оригінальному підпису судді, а загалом уся ситуація зі спробою невідомої особи продати нібито рішення суду свідчить про втручання на здійснення правосуддя.

Зазначимо, що хоч поліція за заявою судді у листопаді відкрила кримінальне провадження за ст. 376 (втручання у діяльність судових органів) КК, проте якогось результату в розслідуванні поки що не досягла.

У зв'язку з таким станом справ, Вища рада правосуддя 14 грудня вирішила звернутися до Офісу Генпрокурора, щоб Офіс надав інформацію про розкриття та розслідування злочину, пов'язаного з підробкою судового рішення судді Марини Бондаренко.

"Факт виявлення підробленого судового рішення може дискредитувати репутацію судді Дарницького районного суду Києва Бондаренка М. С. та підірвати довіру до Дарницького районного суду м. Києва", - наголосив Вища рада правосуддя.

Втім, чи реагує належним чином на звернення Ради правосуддя Офіс Генпрокурора, поки що невідомо.