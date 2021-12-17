Высший совет правосудия отреагировал на не совсем обычное сообщение о вмешательстве в деятельность судьи, поступившее от судьи Дарницкого районного суда Киева Марины Бондаренко.

Еще в сентябре судья Марина Бондаренко сообщила, что в ее производстве было дело в отношении гражданина С., на которого патрульные полицейские составили протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

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27 сентября 2021 года киевлянин прибыл в Дарницкий райсуд для ознакомления с материалами дела. Само дело в отношении обвиняемого суд должен был рассмотреть 30 сентября.

Изучив материалы дела, гражданин С. заявил Марине Бондаренко, что он убедился, что какое-то "решение" Дарницкого суда по его делу, которое ему предложили "купить", на самом деле является поддельным.

Далее С. рассказал, что 24 сентября в мессенджер Telegram ему написал "Дмитрий", который сообщил, что за $450 он сможет добиться закрытия дела по ст. 130 КоАП. При этом "Дмитрий" настоятельно рекомендовал С. "решить вопрос" за деньги, поскольку "судья не будет разбираться, виноват он или нет".

Затем, в подтверждение своих способностей по "решению вопросов" в Дарницком райсуде, "Дмитрий" снял С. фотокопию уже распечатанного решения Дарницкого райсуда от 27 сентября якобы за подписью судьи Марины Бондаренко и даже гербовой печатью суда.

В резолютивной части "судебного решения" говорилось, что производство по С. закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. Получить это решение на руки С. мог после того, как перевел бы "Дмитрию" $450.

Как отметила в этой связи судья Марина Бондаренко, ее "подпись" в судебном "решении", которое прислал С. "Дмитрий", не соответствует оригинальной подписи судьи, а в целом вся ситуация с попыткой неизвестного продать якобы решение суда свидетельствует о вмешательстве в осуществление правосудия.

Отметим, что, хотя полиция по заявлению судьи в ноябре открыла уголовное производство по ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) УК, однако какого-либо результата в расследовании пока нет.

В связи с таким положением дел Высший совет правосудия 14 декабря решил обратиться в Офис Генпрокурора, чтобы Офис предоставил информацию о раскрытии и расследовании преступления, связанного с подделкой судебного решения судьи Марины Бондаренко.

"Факт выявления поддельного судебного решения может дискредитировать репутацию судьи Дарницкого районного суда Киева Бондаренко Н. С. и подорвать доверие к Дарницкому районному суду г. Киева", – подчеркнул Высший совет правосудия.

Впрочем, среагирует ли должным образом на обращение Совета правосудия Офис Генпрокурора, пока неизвестно.