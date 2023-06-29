Генеральний директор компанії каже, що новий великий SUV матиме вражаючі характеристики. Флагманський електромобіль Porsche матиме абсолютно новий інтер’єр і функції автоматичного керування.

Цього тижня Porsche провів щорічні загальні збори 2023, щоб обговорити справи минулого року, коли поставки зросли на 2,6 відсотка до 309 884 автомобілів. Ми не будемо втомлювати вас усіма фінансовими цифрами, але ми повинні зазначити, що бренд надзвичайно серйозно ставиться до переходу виключно на електрику. Хоча це, очевидно, не станеться відразу, німецький бренд класу люкс поставив собі за мету, щоб до 2030 року 80+ відсотків продажів припадало на електромобілі з акумуляторним живленням.

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Під час заходу генеральний директор Porsche та голова Volkswagen Group Олівер Блуме розповів про те, як компанія збирається досягти своєї мети. Першою моделлю з нульовим рівнем викидів, яка приєднається до Taycan, стане лише електричний Macan наступного покоління, який надійде в продаж у 2024 році. Як ви пам’ятаєте, кросовер мав вийти на ринок цього року, але його відклали через проблеми з програмним забезпеченням.

Модельний ряд 718 Boxster/Cayman охопить свою сторону EV «у середині десятиліття», тому очікуйте побачити це десь у 2025 році. Олівер Блюм сказав, що наступне покоління Cayenne, що працює тільки на електриці, «прийде відразу». Швидше за все це означає, що його продаж заплановано на 2026 рік. Подібно до моделі зі звичайним двигуном, що продається сьогодні, шикарний позашляховик у електричному виконанні збиратимуть у Братиславі, Словаччина.

Над Cayenne буде розташований великий електричний позашляховик, який ще не має назви. Керівник Porsche зазначив, що новий член сім'ї в основному буде орієнтований на Китай і Сполучені Штати разом з іншими прибутковими ринками. Він назвав цю модель «новою концепцією автомобіля», що забезпечує «вражаючу продуктивність» і «новий інтер’єр». Блюм також пообіцяв, що транспортний засіб матиме передові функції автоматизованого водіння.

Повідомляється, що висококласний електромобіль під кодовою назвою K1 буде мати три ряди сидінь і матиме зовнішній дизайн, який повністю відрізняється від попередніх моделей. Джерела, близькі до Porsche, сказали, що це буде «частково седан, частково кросовер» і довжиною більше п’яти метрів. Ходять чутки, що модель розробляється з 2020 року і буде базуватися на майбутній платформі SSP Sport, похідній від майбутньої платформи Scalable Systems від Volkswagen Group.

Хоча Блюм багато говорив про високі амбіції Porsche щодо електрики, 911 взагалі не згадувався. Це тому, що культовий спортивний автомобіль не отримає електромобільну версію цього десятиліття, хоча гібрид з’явиться до 2030 року. Декілька офіційних осіб компанії неодноразово заявляли, що планують продовжувати продавати 911 з двигунами внутрішнього згоряння якомога довше. Завдяки інвестуванню Porsche у розробку та виробництво синтетичного палива, машина із заднім розташуванням двигуна може отримати нове життя.