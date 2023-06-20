Спорткари німецького бренду однаково доречно виглядають як на гоночних трасах, так і на театральному фестивалі

Схоже, що бренд спортивних автомобілів Porsche вирішив відсвяткувати свій ювілей – 75-ту річницю – красиво та ефектно. Серед цікавих заходів, до яких долучилися представники компанії, був навіть театральний фестиваль Aranya в провінції Хебей на півночі Китаю. Крім драматичних вистав, що проходили у кількох театрах, в рамках фестивалю був представлений цикл «Мистецтво мрій», в якому й взяв безпосередню участь Porsche.

Однією з найбільш привертаючих увагу інсталяцій стала Dream On і Dream Capsule, яка є новим поглядом на класичне «повідомлення в пляшці». У цьому випадку на пляж «винесло» гігантську пляшку, яка містила Porsche Taycan та величезний лист із повідомленням: «Ті, кому пощастило побудувати бізнес на основі мрії, зобов’язані всьому світу бути хранителями мрій».



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Друга скульптура, «Мрія в русі», створена художником Крісом Лабруєм. Вона теж використовує Taycan, який «мчить пляжем», здіймаючи пісок. Однак машина нерухома, а «хмара пилу» складається з різнокольорових фігур, які переносять глядачів у світ фантазії.

Проте третій художник, Бенедикт Редкліфф, взяв за основу не сучасний електромобіль компанії, а класичний Porsche 934, причому не став використовувати наявне авто, а створив його – точніше, силует – самостійно з труб, які вночі підсвічуються червоним кольором. Як зазначено в релізі Porsche, «мінімалістичні лінії його твору представляють візуальний пейзаж великої напруги, який стимулює сильний резонанс для мрій у людей».