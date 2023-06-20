Спорткары немецкого бренда одинаково уместно смотрятся как на гоночных трассах, так и на театральном фестивале.

Похоже, бренд спортивных автомобилей Porsche решил отпраздновать свой юбилей – 75-ю годовщину – красиво и эффектно. Среди интересных мероприятий, к которым присоединились представители компании, был театральный фестиваль Aranya в провинции Хэбэй на севере Китая. Кроме драматических спектаклей, проходивших в нескольких театрах, в рамках фестиваля был представлен цикл «Искусство грез», в котором и принял непосредственное участие Porsche.

Одной из наиболее привлекающих внимание инсталляций стала Dream On и Dream Capsule, являющаяся новым взглядом на классическое «письмо в бутылке». В этом случае на пляж «вынесло» гигантскую бутылку, содержащую Porsche Taycan и огромное письмо с сообщением: «Те, кому посчастливилось построить бизнес на основе мечты, обязаны всему миру быть хранителями мечтаний».



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Вторая скульптура, «Мечта в движении», создана художником Крисом Лабруем. Она тоже использует Taycan, который «несется по пляжу», вздымая песок. Однако машина неподвижна, а «облако пыли» состоит из разноцветных фигур, переносящих зрителей в мир фантазии.

Однако третий художник, Бенедикт Рэдклифф, взял за основу не современный электромобиль компании, а классический Porsche 934, причем не стал использовать имеющееся авто, а создал его – вернее, силуэт – самостоятельно, из труб, которые ночью подсвечиваются красным цветом. Как отмечено в релизе Porsche, «минималистические линии его произведения представляют визуальный пейзаж большого напряжения, стимулирующий сильный резонанс для мечтаний у людей».