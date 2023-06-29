Генеральный директор компании говорит, что новый большой SUV будет обладать впечатляющими характеристиками. Флагманский электромобиль Porsche будет иметь совершенно новый интерьер и функции автоматического управления.

На этой неделе Porsche провел ежегодное общее собрание 2023 года, чтобы обсудить дела в прошлом году, когда поставки выросли на 2,6 процента до 309 884 автомобилей. Мы не будем утомлять вас всеми финансовыми цифрами, но мы должны отметить, что бренд очень серьезно относится к переходу исключительно на электричество. Хотя это, очевидно, не произойдет сразу, немецкий бренд класса люкс задался целью, чтобы к 2030 году 80+ процентов продаж приходилось на электромобили с аккумуляторным питанием.

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Во время мероприятия генеральный директор Porsche и глава Volkswagen Group Оливер Блум рассказал о том, как компания собирается достичь своей цели. Первой моделью с нулевым уровнем выбросов, которая присоединится к Taycan станет только электрический Macan следующего поколения, который поступит в продажу в 2024 году. Как вы помните, кроссовер должен был выйти на рынок в этом году, но его отложили из-за проблем с программным обеспечением.

Модельный ряд 718 Boxster/Cayman охватит свою сторону EV «в середине десятилетия», поэтому ожидайте увидеть это где-нибудь в 2025 году. Оливер Блум сказал, что следующее поколение Cayenne, работающее только на электричестве, «придет сразу». Скорее всего, это означает, что его продажа запланирована на 2026 год. Подобно модели с продающимся сегодня обычным двигателем, шикарный внедорожник в электрическом исполнении будут собирать в Братиславе, Словакия.

Над Cayenne будет расположен большой электрический внедорожник, еще не имеющий названия. Глава Porsche отметил, что новый член семьи в основном будет ориентирован на Китай и Соединенные Штаты вместе с другими прибыльными рынками. Он назвал эту модель "новой концепцией автомобиля", обеспечивающей "впечатляющую производительность" и "новый интерьер". Блюм также пообещал, что у транспортного средства будут передовые функции автоматизированного вождения.

Сообщается, что высококлассный электромобиль под кодовым названием K1 будет иметь три ряда сидений и будет иметь внешний дизайн, полностью отличающийся от предыдущих моделей. Источники, близкие к Porsche, сказали, что это будет частично седан, частично кроссовер и длиной более пяти метров. Ходят слухи, что модель разрабатывается с 2020 года и будет базироваться на будущей платформе SSP Sport, производной будущей платформы Scalable Systems от Volkswagen Group.

Хотя Блум много говорил о высоких амбициях Porsche по поводу электричества, 911 вообще не упоминался. Это потому, что культовый спортивный автомобиль не получит электромобильную версию этого десятилетия, хотя гибрид появится к 2030 году. Несколько официальных лиц компании неоднократно заявляли, что планируют продолжать продавать 911 с двигателями внутреннего сгорания как можно дольше. Благодаря инвестированию Porsche в разработку и производство синтетического топлива, машина с задним расположением двигателя может обрести новую жизнь.