Електрокар має цілий набір засобів для доведення факту несанкціонованого доступу, але небораку видали примітивні докази.

Працівник однієї з одеських автомийок без дозволу узяв покататись Tesla Model 3, залишений клієнтом на ніч. Власник електрокара дізнався про несанкціоноване нічне катання, написав заяву в поліцію і тепер правопорушнику загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі за кримінальною статтею.

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Національна поліція повідомляє, що власник автомобіля залишив авто на мийці на ніч, а коли повернувся вранці наступного дня, помітив збільшений пробіг і пошкоджені диски, після чого звернувся із заявою до місцевого відділення поліції.

Факти вказували на причетність до справи 23-річного працівника автомийки. Молодий чоловік одразу зізнався у скоєному, а у своє виправдання заявив, що не зміг встояти перед можливістю випробувати “Теслу”.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 кримінального кодексу – “Незаконне заволодіння транспортним засобом”. Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на такі самі терміни.