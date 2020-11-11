Электрокар имеет целый набор средств для доказательства факта несанкционированного доступа, но беднягу выдали примитивные доказательства.

Работник одной из одесских автомоек без разрешения взял покататься Tesla Model 3, оставленную клиентом на ночь. Владелец электрокара узнал о несанкционированном ночном катании, написал заявление в полицию и теперь правонарушителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы по уголовной статье.

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Национальная полиция сообщает, что владелец автомобиля оставил авто на мойке на ночь, а когда вернулся утром следующего дня, заметил увеличенный пробег и поврежденные диски, после чего обратился с заявлением в местное отделение полиции.

Факты указывали на причастность к делу 23-летнего работника автомойки. Молодой человек сразу признался в содеянном, а в свое оправдание заявил, что не смог устоять перед возможностью испытать "Тесла".

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 уголовного кодекса – "Незаконное завладение транспортным средством”. Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на те же сроки.