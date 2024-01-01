Одеський НПЗ націоналізують

Кабінет міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», яке належало Сергію Курченку. Про це повідомила прес-служба Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) з посиланням на заступника голови АРМА Павла Великоречаніна.

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«Кабінет міністрів України погодив пропозицію нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», — повідомив Великоречанін. З його слів, це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт, що стосується корпоративних прав обсягом 99,5766 % акцій цього заводу і його боргових зобов’язань, а також 100% статутного фонду ТОВ «Енергія і газ Україна».

За дорученням президента, уряд з АРМА розробили дорожню карту подальшого розвитку й використання потужностей арештованого заводу, який до накладення на нього арешту належав бізнесмену Сергію Курченку.

Як повідомлялося, 2021 року Київський райсуд Одеси ухвалив рішення про передачу майнового комплексу ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, Одеський НПЗ було зупинено ще 2010 року, підприємство перебувало у критичному стані. До 2013 року НПЗ належав компанії «Лукойл», яка згодом продала цей актив групі «Ветек» Сергія Курченка. Пізніше «Ветек» передала завод у заставу ВТБ за кредитом, виданим кіпрською компанією Swisspro Capital.