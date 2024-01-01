Одесский НПЗ национализируют

Кабинет министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", которое принадлежало Сергею Курченко. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) со ссылкой на заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина.

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"Кабинет министров Украины согласовал предложение нацагентства по принудительному изъятию в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", - сообщил Великоречанин. По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект, касающийся корпоративных прав объемом 99,5766% акций этого завода и его долговых обязательств, а также 100% уставного фонда ООО "Энергия и газ Украина".

По поручению президента правительство с АРМА разработали дорожную карту дальнейшего развития и использования мощностей арестованного завода, который до наложения на него ареста принадлежал бизнесмену Сергею Курченко.

Как сообщалось, 2021 года Киевский райсуд Одессы принял решение о передаче имущественного комплекса ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина" в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, Одесский НПЗ был остановлен еще в 2010 году, предприятие находилось в критическом состоянии. До 2013 года НПЗ принадлежал компании "Лукойл", которая впоследствии продала этот актив группе "Ветек" Сергея Курченко. Позже "Ветек" передала завод в залог ВТБ по кредиту, выданному кипрской компанией Swisspro Capital.