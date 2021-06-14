Одесит, відомий як Дядя Вова, створив унікальний і зовні особливо нічим непримітний Москвич 2141, здатний залишити позаду заряджені іномарки на зразок BMW M4, Porsche Cayenne й Audi S3!

Але найдивніше, що дядько Вова не замінив мотор, а “розкочегарив” рідний двигун, досконально його переробивши.

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Якщо конкретніше - в моторі встановили посилені шатуни, гільзи і поршні. Ну і головна фішка, звичайно, турбіна. Що стосується трансмісії (повнопривідної, до речі) і задньої підвіски – вони “переїхали” на “Москвич” з Audi S6. І хоча власник зарядженого авто родом з СРСР не розповідає про потужність, там близько 300-350 сил. Але це лише припущення.