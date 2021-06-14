Одессит, известный как Дядя Вова, создал уникальный и внешне особо ничем не приметный Москвич 2141, способный оставить позади заряженные иномарки вроде BMW M4, Porsche Cayenne и Audi S3!

Но самое удивительное, что дядя Вова не заменил мотор, а "раскочегарил" родной двигатель, досконально его переработав.

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Если конкретнее – в моторе установили усиленные шатуны, гильзы и поршни. Ну и главная фишка, конечно, турбина. Что касается трансмиссии (полноприводной, кстати) и задней подвески – они "переехали" в Москвич из Audi S6. И хотя владелец заряженного автомобиля родом из СССР не рассказывает о мощности, судя по этим заездам, там около 300-350 сил. Но это лишь предположение.