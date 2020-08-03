Mitsubishi Grandis з одеськими номерами попався на камери автофіксації 35 разів.

155 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень.

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Найбільшою швидкість була в автомобілів Ауді А4, ДНЗ BH444***— 218 км/год. на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год., а також Mercedes-Benz E 200 4MATIC, ДНЗ AA111*** — 213 км/год. на Столичному шосе, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 80 км/год.

Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mitsubishi Grandis ДНЗ BH062*** — 35 разів.

Такі антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 27 липня до 2 серпня.

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