Mitsubishi Grandis с одесскими номерами попался на камеры автофиксации 35 раз.

155 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.

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Наибольшей скорость была у автомобилей Ауди А4, ГНЗ BH444***— 218 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч, а также Mercedes-Benz E 200 4MATIC, ДОУ AA111*** — 213 км/ч на Столичном шоссе, где разрешена скорость на указанном участке 80 км/ч.

Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mitsubishi Grandis ДОУ BH062*** — 35 раз.

Такие антирекорды нарушений скоростного режима за прошедшую неделю — с 27 июля до 2 августа.

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