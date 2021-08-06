Схоже, автомобільні компанії зрозуміли, що участь у виставках не дає очікуваного збільшення продажів. Паніка пов’язана з короновірусом це наглядно продемонструвала. Можливо саме тому відміна чергового автошоу не сприймається як катастрофа.

Виставка NYIAS неодноразово переносилася і мала відкритися для публіки 20-29 серпня. Однак організатори з Асоціації дилерів Нью-Йорка (GNYADA) "з великим розчаруванням" оголосили про скасування заходу в 2021-м з-за зростання заражень коронавірусом.

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"Як охоронці автошоу, якому виповнився 121 рік, ми прагнемо забезпечити безпечні умови для всіх відвідувачів і експонентів. За останні кілька тижнів обставини змінилися, що ускладнює проведення виставки на тому рівні, якого очікуємо ми і наші клієнти", – повідомив президент GNYADA і NYIAS Марк Шінберг.

З числа великих брендів свою участь у виставці підтвердили Alfa Romeo, Bugatti, Chevrolet, Chrysler, Dodge, FIAT, Ford, Hyundai, Infiniti, Jeep, Kia, Koenigsegg, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Lotus, Nissan, Polestar, Porsche, Ram, Rimac, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Варто зауважити, що бренди з "великої німецької трійки" навіть не заявляли про намір приймати участь у цьому шоу.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо на цьому тижні заявив про поетапне введення з 16 серпня "паспортів вакцинації", які стануть обов’язковими для проведення заходів в закритих приміщеннях, включаючи ресторани. Марк Шінберг впевнений, що NYIAS повернеться до звичайного розкладу в квітні 2022 року: "Пандемія COVID-19 кинула виклик нашому місту, країні і всьому світу, але, як і автоіндустрія, ми знаємо, що шоу відновиться, стане більше і краще, ніж раніше". Зауважимо, на 2021 рік заплановані виставка Motor Bella (21-26 вересня), що заміщає скасований NAIAS, і LA Auto Show (19-28 листопада).