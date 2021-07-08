Споживання бензину в США за тиждень, що передує Дню незалежності (4 липня), могло виявитися найвищим з 2019 р. Це свідчить про відновлення економіки та сфери туризму після глибокого пандемічного спаду.

За тиждень, що закінчився 2 липня, попит на бензин в США, ймовірно, склав 9,6 млн барелів на добу. Про це свідчать дані про роздрібні продажі, заявив Патрік ДеХаан, керівник відділу нафтового аналізу в GasBuddy. Це найвищий показник з вересня 2019 р. У липні того ж року середній обсяг продажів бензину по країні становив 9,7 млн б / д.

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Аналітики вважають, що попит, постійно перевищує показники 2-річної давності, передбачає завершення важливого етапу відновлення ринку нафти після пандемічного спаду.

"Я думаю, що 4 липня ми побачили попит на тому ж рівні, де він був до пандемії. За підсумками літа попит виявиться приблизно на 3-4 процентних пункту нижче, ніж він був перед коронавірусную кризою", - сказав Енді ліпо, президент Lipow Oil Associates LLC (Х'юстон).

У квітні 2020 році споживання бензину в США впало до 5,3 млн б / д. Тоді до цього привели жорсткі обмеження на поїздки та інші карантинні заходи.

Зростання попиту в поєднанні з відсутністю будь-яких нових угод ОПЕК + про постачання сприяв зростанню цін на бензин. На фізичному ринку в Х'юстоні 6 липня показник досяг 4-місячного максимуму, а середня роздрібна ціна по країні виросла більш ніж на $ 0,06 за галон в порівнянні з 19 червня і досягла $ 3,13 за галон - найвищого рівня з 2014 р.

Інвестори покладають великі надії на збільшення світового нафтовидобутку через економічний підйом в США. Але, за словами енергетичного аналітика вандала Харі, ці очікування можуть бути "занадто оптимістичними".