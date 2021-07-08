Потребление бензина в США за неделю, предшествующую Дню независимости (4 июля), могло оказаться самым высоким с 2019 г. Это свидетельствует о восстановлении экономики и сферы туризма после глубокого пандемического спада.

За неделю, которая закончилась 2 июля, спрос на бензин в США, вероятно, составил 9,6 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные о розничных продажах, заявил Патрик ДеХаан, руководитель отдела нефтяного анализа в GasBuddy. Это самый высокий показатель с сентября 2019 г. В июле того же года средний объем продаж бензина по стране составила 9,7 млн б/сутки.

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Аналитики считают, что спрос постоянно превышает показатели 2-летней давности, предполагает завершение важного этапа восстановления рынка нефти после пандемического спада.

"Я думаю, что 4 июля мы увидели спрос на том же уровне, где он был до пандемии. По итогам лета спрос окажется примерно на 3 – 4 процентных пункта ниже, чем он был перед коронавирусным кризисом", – сказал Энди Липо, президент Lipow Oil Associates LLC (Хьюстон).

В апреле 2020 года потребление бензина в США упало до 5,3 млн б/сутки. Тогда к этому привели жесткие ограничения на поездки и другие карантинные меры.

Рост спроса в сочетании с отсутствием каких-либо новых соглашений ОПЕК+ о поставках способствовал росту цен на бензин. На физическом рынке в Хьюстоне 6 июля показатель достиг 4-месячного максимума, а средняя розничная цена по стране выросла более чем на $0,06 за галлон по сравнению с 19 июня и достигла $3,13 за галлон – самого высокого уровня с 2014 г.

Инвесторы возлагают большие надежды на увеличение мировой нефтедобычи из-за экономического подъема в США. Но, по словам энергетического аналитика Вандала Хари, эти ожидания могут быть "слишком оптимистичными".