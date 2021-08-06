Похоже, автомобильные компании поняли, что участие в выставках не дает ожидаемого увеличения продаж. Паника связанная с короновирусом это наглядно продемонстрировала. Возможно, именно поэтому отмена очередного автошоу не воспринимается как катастрофа.

Выставка NYIAS неоднократно переносилась и должна была открыться для публики 20-29 августа. Однако организаторы из Ассоциации дилеров Нью-Йорка (GNYADA) "с большим разочарованием" объявили об отмене мероприятия в 2021-м из-за роста заражений коронавирусом.

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"Как хранители автошоу, которому исполнился 121 год, мы стремимся обеспечить безопасные условия для всех посетителей и экспонентов. За последние несколько недель обстоятельства изменились, что затрудняет проведение выставки на том уровне, которого ожидаем мы и наши клиенты", – сообщил президент GNYADA и NYIAS Марк Шинберг.

Из числа крупных брендов свое участие в выставке подтвердили Alfa Romeo, Bugatti, Chevrolet, Chrysler, Dodge, FIAT, Ford, Hyundai, Infiniti, Jeep, Kia, Koenigsegg, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Lotus, Nissan, Polestar, Porsche, Ram, Rimac, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Стоит заметить, что бренды из "большой немецкой тройки" даже не заявляли о намерении принимать участие в этом шоу.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио на этой неделе заявил о поэтапном введении с 16 августа "паспортов вакцинации", которые станут обязательными для проведения мероприятий в закрытых помещениях, включая рестораны. Марк Шинберг уверен, что NYIAS вернется к обычному расписанию в апреле 2022: "Пандемия COVID-19 бросила вызов нашему городу, стране и всему миру, но, как и автоиндустрия, мы знаем, что шоу возобновится, станет больше и лучше, чем раньше". Заметим, на 2021 запланирована выставка Motor Bella (21-26 сентября), вместо отмененных NAIAS, и LA Auto Show (19-28 ноября).