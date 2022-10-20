Прокурорам під час війни необхідні два нових дев’ятимісних «буси» за ціною 1,73 млн гривень кожен.

Офіс Генерального прокурора оголосив тендер на поставку двох автобусів на суму 3,47 млн гривень. Як пише видання autoconsulting.com.ua про це повідомляється у ProZorro.

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Прокурорам потрібні чорні дев’ятимісні Hyundai Staria по очікуваній ціні 1,73 млн гривень. Ця модель була представлена виробником у минулому році. Автомобілі повинні мати фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира. Також вони будуть оснащені системою електронної стабілізації в русі, системою сповіщення про пасажирів позаду, антиблокувальною системою гальмування, асистентами допомоги при старті в гору та запобігання повторному зіткненню.

Крім того, вимагається наявність клімат-контролю із системою антизапотівання, камера заднього огляду та задній парктронік. Інтер’єр передбачає текстильну оббивку сидінь і шкіряне оздоблення керма. Передні сидіння, кермо й дзеркала будуть із підігрівом, причому останні – з електроприводом.

Сукупності всіх цих вимог відповідає передньопривідна версія Hyundai Staria 8AT 2WD у комплектації Business, яка в салоні коштує 1,73 млн грн за автомобіль 2022 року випуску.