Прокурорам во время войны необходимы два новых девятиместных "буса" по цене 1,73 млн гривен каждый.

Офис Генерального прокурора объявил тендер на поставку двух автобусов на сумму 3,47 млн. гривен. Как пишет издание autoconsulting.com.ua, об этом сообщается в ProZorro.

Читайте также: В Белой Церкви пьяный прокурор едва не подрался с патрульными: видео

Прокурорам нужны черные девятиместные Hyundai Staria по ожидаемой цене 1,73 млн. гривен. Эта модель была представлена изготовителем в прошлом году. Автомобили должны иметь передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Также они будут оснащены системой электронной стабилизации в движении, системой оповещения о пассажирах сзади, антиблокировочной системой торможения, ассистентами помощи при старте в гору и предотвращения повторного столкновения.

Кроме того, требуется наличие климат-контроля с системой антизапотевания, камера заднего вида и задний парктроник. Интерьер предполагает текстильную обивку сидений и кожаную отделку руля. Передние сиденья, руль и зеркала будут с подогревом, причем последние – с электроприводом.

Совокупности всех этих требований отвечает переднеприводная версия Hyundai Staria 8AT 2WD в комплектации Business, которая в салоне стоит 1,73 млн. грн. за автомобиль 2022 года выпуска.