У Білій Церкві п’яний прокурор ГПУ ледь не збив людину та чинив опір патрульним

Прокурор добряче напідпитку близько сьомої ранку не побачив людину те ледь не вбив її своєю автівкою.

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Цей ранок міг би бути останнім для людини, якби не залишки водійської реакції. Геннадій Шурашкевич, який працює у Генеральній прокуратурі України, був у стані алкогольного сп’яніння на території острова Дитинства та це чомусь це не зупинило його від використання автомобіля. Трагедії на щастя не сталося, людина, яка майже потрапила під колеса, викликала поліцію.

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П’яний чоловік не просто чинив опір, а ще й погрожував поліціянтам.