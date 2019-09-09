В Белой Церкви пьяный прокурор ГПУ едва не сбил человека и подрался с патрульными

Прокурор, будучи изрядно “навеселе” около семи утра не увидел человека и едва не убил его своей машиной.

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Это утро мог бы быть последним для человека, если бы не остатки водительской реакции. Геннадий Шурашкевич, который работает в Генеральной прокуратуре Украины, был в состоянии алкогольного опьянения на территории острова Детства и это почему-то это не остановило его от использования автомобиля. Трагедии к счастью не произошло, человек, который почти попал под колеса, вызвал полицию.

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Пьяный мужчина не просто сопротивлялся, но и угрожал полицейским.