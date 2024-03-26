У Xiaomi позначили вартість електрокара SU7. Машина буде дешевша Tesla Model S.

Генеральний директор компанії Лей Цзюнь оголосив, що мета Xiaomi — випустити «найкрасивіший, найзручніший в управлінні та розумний автомобіль» за ціною, нижчою за 500 тисяч юанів. Це приблизно 69 тисяч доларів.

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Таким чином, SU7 виявиться дешевшим за Tesla Model S, ціна якої стартує з 75 тисяч доларів. Вже цього тижня Xiaomi назве точну ціну та почне приймати замовлення.

У понеділок електрокар Xiaomi з'явився у фірмових точках бренду в Китаї, що спровокувало великі черги з потенційних покупців та блогерів. Крім того, китайцям тепер доступний мобільний додаток Xiaomi Car.

Електричний седан SU7 (розшифровується як Speed Ultra) дебютував у грудні минулого року. Його запропонують у двох версіях — одномоторною потужністю 299 кінських сил та двомоторною, що видає 673 сили. Запас ходу становить 668 та 800 кілометрів відповідно, а з місця до «сотні» вони розганяються за 5,28 та 2,78 секунди.

Тобто за заявленими характеристиками топовий SU7 можна порівняти з 707-сильним Porsche Taycan Turbo, який досягає ста за 2,7 секунди і коштує помітно більше зазначеної Xiaomi суми.

Раніше Лей Цзюнь заявив, що SU7 керуватиметься не гірше за Taycan, а за «інтелектуальністю» не поступиться Tesla Model S. У нього буде автопілот з безліччю датчиків і двома обчислювальними платформами Nvidia Drive Orin, а також медіасистема на чіпі Qualcomm Snapdragon 82.