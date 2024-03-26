В Xiaomi обозначили стоимость электрокара SU7. Машина будет дешевле Tesla Model S.

Генеральный директор компании Лей Цзюнь объявил, что цель Xiaomi - выпустить "самый красивый, удобный в управлении и умный автомобиль" по цене, ниже 500 тысяч юаней. Это примерно 69 тысяч долларов.

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Таким образом, SU7 окажется дешевле Tesla Model S, цена которой стартует с 75 тысяч долларов. Уже на этой неделе Xiaomi назовет точную цену и начнет принимать заказы.

В понедельник электрокар Xiaomi появился в фирменных точках бренда в Китае, что спровоцировало большие очереди из потенциальных покупателей и блогеров. Кроме того, китайцам теперь доступно мобильное приложение Xiaomi Car.

Электрический седан SU7 (расшифровывается как Speed Ultra) дебютировал в декабре прошлого года. Его предложат в двух версиях - одномоторной мощностью 299 лошадиных сил и двухмоторной, выдающей 673 силы. Запас хода составляет 668 и 800 километров соответственно, а с места до "сотни" они разгоняются за 5,28 и 2,78 секунды.

То есть по заявленным характеристикам топовый SU7 можно сравнить с 707-сильным Porsche Taycan Turbo, который достигает ста за 2,7 секунды и стоит заметно больше указанной Xiaomi суммы.

Ранее Лэй Цзюнь заявил, что SU7 будет управляться не хуже Taycan, а по "интеллектуальности" не уступит Tesla Model S. У него будет автопилот с множеством датчиков и двумя вычислительными платформами Nvidia Drive Orin, а также медиасистема на чипе Qualcomm Snapdragon 82.