Оформити страховий випадок у разі ДТП можна буде через Дію

Кабінет міністрів затвердив порядок, який відкриває можливість фіксувати дорожньо-транспортні пригоди та подавати заявки на страхові виплати через мобільний застосунок Дія пише epravda.com.ua. Документ уже схвалено урядом і набуде чинності після офіційної публікації, а практичний запуск сервісу заплановано на 2025 рік.

Новий механізм дозволяє водіям оформити повідомлення про ДТП без необхідності чекати поліцію на місці події або звертатися до страховика особисто. Це фактично переносить ключові етапи оформлення аварії та заяви на виплату у цифровий формат, що суттєво скорочує час і зменшує бюрократичні ризики.

Рішення є частиною стратегії щодо розширення цифрових послуг у сфері безпеки дорожнього руху та страхування. Коли навантаження на поліцію та інфраструктуру досить високе, перехід до онлайн-процедур має стати інструментом оптимізації.

Як працюватиме подання повідомлення про ДТП через Дію

Сервіс буде доступний учасникам ДТП, які мають у Дії електронні документи: паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення, техпаспорт і діючий поліс ОСЦПВ.

Процедура включає кілька етапів. Користувач обирає послугу оформлення повідомлення, вказує свої дані, інформацію про автомобіль та поліс, після чого описує обставини аварії: дату, час, місце, розташування автомобілів, напрямок руху, дорожню інфраструктуру та додає фотографії. Обов’язковою умовою є підтвердження відсутності постраждалих і відсутність ознак сп’яніння у водіїв, а також вимога, щоб транспортні засоби були без причепів. Геолокація використовується для точного встановлення місця інциденту.

Після створення документа його потрібно підписати через Дія.Підпис. Далі інформація автоматично надходить страховій компанії або МТСБУ, а учасники ДТП отримують підтвердження у додатку.

Як подаватиметься заява на страхову виплату

Потерпіла сторона зможе оформити заяву на відшкодування також у Дії. У ній зазначаються особисті дані, контакти, вибір страхової компанії, характер збитків, інформація про страховий поліс та номерні знаки автомобіля. У разі бажання отримати кошти на банківський рахунок заявник додає реквізити. Можна вказати й додаткові витрати на евакуацію авто чи оплату стоянки.

У цифровому форматі фактично об’єднуються заявка, ідентифікація, фіксація обставин і передача даних страховикові, що усуває паперові документи й мінімізує помилки.

Що зміниться для водіїв і страхового ринку

Запровадження сервісу суттєво змінює структуру взаємодії водіїв зі страховими компаніями. Електронне повідомлення про ДТП спрощує фіксацію подій, зменшує ризик суперечок щодо обставин та пришвидшує отримання виплат. Це також стандартизує дані, які надходять страховикам: уніфікована форма, фотофіксація, геолокація та цифровий підпис знижують простір для маніпуляцій.

Рішення має і стратегічне значення. По-перше, електронна система формує великий масив структурованих даних про ДТП, що допоможе аналізувати причини аварійності та планувати зміни в інфраструктурі. По-друге, перенесення частини функцій у Дію зменшує навантаження на поліцію, звільняючи ресурси для роботи в інших напрямках.