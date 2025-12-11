Оформить страховой случай в случае ДТП можно будет через Дію

Кабинет министров утвердил порядок, который открывает возможность фиксировать дорожно-транспортные происшествия и подавать заявки на страховые выплаты через мобильное приложение Дія пишет epravda.com.ua. Документ уже одобрен правительством и вступит в силу после официальной публикации, а практический запуск сервиса запланирован на 2025 год.

Новый механизм позволяет водителям оформить сообщение о ДТП без необходимости ждать полицию на месте происшествия или обращаться к страховщику лично. Это фактически переносит ключевые этапы оформления аварии и заявления на выплату в цифровой формат, что существенно сокращает время и уменьшает бюрократические риски.

Решение является частью стратегии по расширению цифровых услуг в сфере безопасности дорожного движения и страхования. Когда нагрузка на полицию и инфраструктуру достаточно высокое, переход к онлайн-процедурам должен стать инструментом оптимизации.

Как будет работать подача сообщения о ДТП через Дію

Сервис будет доступен участникам ДТП, которые имеют в Дії электронные документы: паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение, техпаспорт и действующий полис ОСАГО.

Процедура включает несколько этапов. Пользователь выбирает услугу оформления сообщения, указывает свои данные, информацию об автомобиле и полисе, после чего описывает обстоятельства аварии: дату, время, место, расположение автомобилей, направление движения, дорожную инфраструктуру и добавляет фотографии. Обязательным условием является подтверждение отсутствия пострадавших и отсутствие признаков опьянения у водителей, а также требование, чтобы транспортные средства были без прицепов. Геолокация используется для точного установления места инцидента.

После создания документа его нужно подписать через Дія.Підпис. Далее информация автоматически поступает страховой компании или МТСБУ, а участники ДТП получают подтверждение в приложении.

Как будет подаваться заявление на страховую выплату

Потерпевшая сторона сможет оформить заявление на возмещение также в Дії. В нем указываются личные данные, контакты, выбор страховой компании, характер убытков, информация о страховом полисе и номерные знаки автомобиля. В случае желания получить средства на банковский счет заявитель добавляет реквизиты. Можно указать и дополнительные расходы на эвакуацию авто или оплату стоянки.

В цифровом формате фактически объединяются заявка, идентификация, фиксация обстоятельств и передача данных страховщику, что устраняет бумажные документы и минимизирует ошибки.

Что изменится для водителей и страхового рынка

Введение сервиса существенно меняет структуру взаимодействия водителей со страховыми компаниями. Электронное сообщение о ДТП упрощает фиксацию событий, уменьшает риск споров об обстоятельствах и ускоряет получение выплат. Это также стандартизирует данные, которые поступают страховщикам: унифицированная форма, фотофиксация, геолокация и цифровая подпись снижают пространство для манипуляций.

Решение имеет и стратегическое значение. Во-первых, электронная система формирует большой массив структурированных данных о ДТП, что поможет анализировать причины аварийности и планировать изменения в инфраструктуре. Во-вторых, перенос части функций в Дію уменьшает нагрузку на полицию, освобождая ресурсы для работы в других направлениях.