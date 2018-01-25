В Сети появились первые официальные фотографии новой Kia Optima 2018 модельного года. Отличить новинку от своей предшественницы можно довольно легко.

Автомобиль, известный у нас под названием Kia Optima, продается у себя на родине под именем К5. Модель 2018 года отличает измененная решетка радиатора и новая головная оптика, которая в некоторых версиях может быть полностью светодиодной.

Читайте также: Названы самые дорогие автомобили Америки

В салоне изменений больше – Optima получила новую обшивку салона, рулевое колесо и усовершенствованную мультимедийную систему. В списке опций аудиосистема KRELL и технология полуавтономного вождения.



На своем материнском рынке модель доступна с бензиновыми моторами объемом 1,6 л и 2,0 л. выдающим 163 и 180 л.с. соответственно. Также для нее доступен 1,7-литровый турбодизель. На экспорт новая Kia Optima пойдет также с турбированным двухлитровым бензиновым мотором на 245 л.с. и атмосферным 2,4 л. выдающим 188 л.с.

Читайте также: Самый дешевый автомобиль мира уже ездит по Киеву