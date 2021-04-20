Компактний кросовер отримав дуже багато додаткового обладнання, але й споживає менше пального.

Порівняно з першим поколінням Acura RDX змінилась не лише зовні, але дуже суттєво – технічно. Чи пішло це їй на користь? Давайте розбиратись. Вартість цих авто на українському ринку – від 20 до 28 тисяч доларів, всі вони приїхали зі США.

Під капотом – бензиновий 3,5-літровий V-подібний мотор потужністю 279 к.с. – для компактного кросовера це більш ніж достатньо. Це "доведений до розуму" двигун, який позбавлений будь-яких проблем. До того ж він має досить скромний "апетит". Ще один плюс – звичайний розподілене впорскування пального. Двигун розганяє машину до сотні за 7,1 секунди. Повний привод RDX 2 достатньо простий технічно.

Також цікаво: нове покоління Acura RDX

Для підвищення безпеки у "Акури" є адаптивне рульове керування. Воно допомагає водію в складних ситуаціях – заносах та зносах – повертати кермо в правильному напрямку.

Адаптивна передня підвіска RDX має амортизатори з різними об'ємами – один працює в звичайному режиму – інший – при поворотах та різких ударах. "Акура" обладнана активними опорами двигуна, які компенсують вібрацію двигуна. Також є система активного зниження шуму в салоні.

Втім, є і недоліки – в “першій” Acura RDX сидіти більш комфортно, ніж в другій. Та й матеріали салону не на висоті. Окрім того, підвіска має "пластикові" звуки, як у корейських авто.

Дивіться відеоогляд Acura RDX другого покоління: