Компактный кроссовер получил очень много дополнительного оборудования, при этом потребляет меньше топлива.

По сравнению с первым поколением Acura RDX изменилась не только внешне, но очень существенно – технически. Пошло ли это ей на пользу? Давайте разбираться. Стоимость этих автомобилей на украинском рынке – от 20 до 28 000 долларов, все они приехали из США.

Под капотом – бензиновый 3,5-литровый V-образный мотор мощностью 279 л.с. – для компактного кроссовера это более чем достаточно. Это "доведенный до ума" двигатель, который лишен каких-либо проблем. К тому же у него достаточно скромный "аппетит". Еще один плюс – обычный распределенный впрыск горючего. Он разгоняет машину до сотни за 7,1 секунды. Полный привод RDX 2 достаточно прост технически.

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Для повышения безопасности в "Акуре" есть адаптивное рулевое управление. Оно помогает водителю в сложных ситуациях – заносах и сноса – поворачивать руль в правильном направлении.

Адаптивная передняя подвеска RDX имеет амортизаторы с различными объемами – один работает в обычном режиме – другой – при поворотах и ​​резких ударах. "Акура" оборудована активными опорами двигателя, которые компенсируют вибрацию двигателя. Также есть система активного снижения шума в салоне.

Впрочем, есть и недостатки – в “первой” Acura RDX сидеть более комфортно, чем во второй. И материалы салона не на высоте. Кроме того, подвеска издает "пластиковые" звуки, как у корейских автомобилей.

Смотрите видеообзор Acura RDX второго поколения: