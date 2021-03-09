Все більше седанів та кросоверів Audi привозять зі США. Audi А4 – не виняток.

Цей автомобіль 2015 року обійшовся власнику у 16 000 доларів. У нього бензиновий 2-літровий двигун, 8-ступенева роботизована АКП та маса додаткового обладнання.

Під капотом встановлений мотор 2.0 TFSI EA888 Gen 2. Саме цей двигун у перших роках випуску Audi А4 приніс велику кількість проблем своїм власникам. Але з середини 2011 року його суттєво доробили, і головна проблема – підвищене споживання оливи – минула. Інших особливих проблем з двигуном нема, як і з роботизованою трансмісією S-Tronik. Цей тандем надає седану "Ауді" непоганий темперамент – машина до сотні розганяється з 6,3 секунди. Щоправда, й апетит непоганий – при активному драйві доходить до 15 літрів на 100 км.

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До кузову є претензії – фарба надто швидко відлущується, хоча під нею – оцинкований метал. Тому іржавіти він швидко не буде. Місце водія відформатоване ідеально, а от на другому ряду для високих людей простору не вистачає.

Більше про вживаний Audi А4 В8 зі США – у відео: