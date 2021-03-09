Все больше седанов и кроссоверов Audi привозят из США. Audi А4 – не исключение.

Этот автомобиль 2015 года обошелся владельцу в 16 тысяч долларов. У него бензиновый 2-литровый двигатель, 8-ступенчатая роботизированная АКП и масса дополнительного оборудования.

Под капотом установлен мотор 2.0 TFSI EA888 Gen 2. Именно этот двигатель в первые годы выпуска Audi А4 принес множество проблем своим владельцам. Но с середины 2011 года его существенно доработали, и главная проблема – повышенное потребление масла – миновала. Других особых проблем с двигателем нет, как и с роботизированной трансмиссией S-Tronik. Этот тандем предоставляет седану "Ауди" неплохой темперамент – машина до сотни разгоняется за 6,3 секунды. Правда, и аппетит хороший – при активном драйве доходит до 15 литров на 100 км.

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К кузову есть претензии – краска слишком быстро отшелушивается, хотя под ней – оцинкованный металл. Поэтому ржаветь он быстро не будет. Место водителя отформатировано идеально, а вот на втором ряду для высоких людей пространства не хватает.

Больше о подержанном Audi А4 В8 из США – в видео: