Цей рідкісний автомобіль зовні нагадує легендарну та дорогу Quattro, але має передній привід. Втім, її конструкція теж дуже цікава.

Audi Coupe розробив Джорджето Джуджаро, машину виробляли з 1980 до 1988 року на платформі седану Audi 80.

Авто мало кілька модифікацій. Найпростіша Audi Coupe комплектувалась 4-циліндровими двигунами 1,6 та 1,8 літра. Версії з п'ятициліндровими 1,9-2,3 двигунами називались Audi Coupe GT (саме вона на тест-драйві команди SRT). Поздовжньо встановлений двигун зміщений максимально вперед, тому радіатор встановлений збоку.

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А вершиною лінійки була Audi Quattro, яка здобула багато перемог в чемпіонаті світу з ралі, а також започаткувала еру повнопривідних легковиків німецького виробника. Зовні вона трохи відрізнялась від GT – у Quattro були більш роздуті колісні арки. Потім з'явилась "середня" модифікація між цими моделями Audi Quattro Coupe з повним приводом.

Більше подробиць про Audi Coupe GT – у відео від SRT: