Этот редкий автомобиль внешне напоминает легендарную и дорогую Quattro, но имеет передний привод. Впрочем, его конструкция тоже очень интересна.

Audi Coupe разработал Джорджето Джуджаро, машину производили с 1980 до 1988 года на платформе седана Audi 80.

Авто имело несколько модификаций. Простейшая Audi Coupe комплектовалась 4-цилиндровыми двигателями 1,6 и 1,8 литра. Версии с пятицилиндровыми 1,9-2,3 двигателями назывались Audi Coupe GT (именно она на тест-драйве команды SRT). Продольно установленный двигатель смещен максимально вперед, поэтому радиатор установлен сбоку.

Также интересно Mercedes-Benz W124 через 27 лет: видеообзор

А вершиной линейки была Audi Quattro, которая одержала много побед в чемпионате мира по ралли, а также начала эру полноприводных машин немецкого производителя. Внешне она немного отличалась от GT – у Quattro были более раздуты колесные арки. Затем появилась "средняя" модификация между этими моделями Audi Quattro Coupe с полным приводом.

Больше подробностей про Audi Coupe GT – в видео от SRT: