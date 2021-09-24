Водій несе відповідальність не лише за керування у стані сп’яніння, а й за відмову від проходження огляду відповідно до встановленого порядку. Проте не завжди відмова є підставою для притягнення до відповідальності.

Більшість протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП складається внаслідок відмови водія на місці зупинки пройти огляд на стан сп’яніння. Однак, сам по собі факт відмови пройти огляд на місці зупинки ще не є підставою для притягнення водія до відповідальності за статтею 130 КУпАП.

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Відповідно до ч.2 ст. 266 КУпАП огляд водія на стан сп’яніння проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів. Однак, на цьому етапі водій ще не вважається винним! Далі законодавець надав право водію пройти ще один незалежний огляд.

А саме, згідно з ч.2 ст. 266 КУпАП уразі незгоди водія на проведення огляду на стан сп’яніння поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я.

При цьому, огляд може проводитися не у будь-якому медичному закладі, а у закладі, який включено в Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення такого огляду. Цей перелік затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду в інших закладах заборонено законом.

Відповідно до ч.б ст.266 КУпАП направлення особи для огляду на стан сп’яніння здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно із п.8 р. II Інструкції №1452/735 форма направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану сп’яніння наведена в додатку 1 до цієї Інструкції.

Отже, зазначені нормативні акти чітко передбачають, що у випадку відмови водія від огляду на місці зупинки чи незгоди водія із результатами огляду на місці зупинки, працівник поліції не має права скласти протокол за статтею 130 КУпАП. У такому випадку закон покладає обов’язок на працівника поліції запропонувати водієві пройти огляд в медичному закладі.

Крім цього, проходження огляду в медичному закладі пропонується не лише усно, а шляхом вручення водієві письмового направлення на медичний огляд до закладу охорони здоров’я. У цьому письмовому направленні має бути вказано конкретний заклад охорони здоров’я, який входить до затвердженого переліку, дані про особу водія, якого направляють, точний час видачі направлення тощо.

І лише у разі, якщо водій отримав письмове направлення та відмовляється від проведення медичного огляду і в закладі охорони здоров'я, тільки тоді поліцейський має право скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП.

Якщо ж водієві не було запропоновано пройти огляд в медичному закладі шляхом вручення письмового направлення, то підстави для притягнення водія до відповідальності за статтею 130 КУпАП відсутні.