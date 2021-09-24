Водитель несет ответственность не только за управление в состоянии опьянения, но и за отказ от прохождения освидетельствования в соответствии с установленным порядком. Однако не всегда отказ является основанием для привлечения к ответственности.

Большинство протоколов о привлечении к административной ответственности по статье 130 КУоАП составляется вследствие отказа водителя на месте остановки пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако, сам по себе факт отказа пройти освидетельствование на месте остановки еще не является основанием для привлечения водителя к ответственности по статье 130 КУоАП.

Читайте также: Как будут проверять водителей на опьянение по новому закону

В соответствии с ч. 2 ст. 266 КУоАП освидетельствование водителя на состояние опьянения проводится полицейским с использованием специальных технических средств. Однако, на этом этапе водитель еще не считается виновным! Далее законодатель предоставил право водителю пройти еще один независимый осмотр.

А именно, согласно ч. 2 ст. 266 КУоАП в случае несогласия водителя на проведение освидетельствования на состояние опьянения полицейским с использованием специальных технических средств или в случае несогласия с его результатами освидетельствование проводится в учреждениях здравоохранения.

При этом, осмотр может проводиться не в любом медицинском учреждении, а в учреждении, которое включено в перечень учреждений здравоохранения, которым предоставляется право проведения такого осмотра. Этот перечень утверждается управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Проведение осмотра в других заведениях запрещено законом.

В соответствии с ч. б ст. 266 КУоАП направления лица для освидетельствования на состояние опьянения осуществляются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Согласно п. 8 р. II инструкции №1452/735 форма направления на освидетельствование водителя транспортного средства с целью выявления состояния опьянения приведена в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

Следовательно, указанные нормативные акты четко предусматривают, что в случае отказа водителя от осмотра на месте остановки или несогласия водителя с результатами осмотра на месте остановки, работник полиции не имеет права составить протокол по статье 130 КУоАП. В таком случае закон возлагает обязанность на работника полиции предложить водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

Кроме этого, прохождение осмотра в медицинском учреждении предлагается не только устно, а путем вручения водителю письменного направления на медицинское освидетельствование в учреждение здравоохранения. В этом письменном направлении должно быть указано конкретное учреждение здравоохранения, которое входит в утвержденный перечень, данные о личности водителя, которого направляют, точное время выдачи направления и тому подобное.

И только в случае, если водитель получил письменное направление и отказывается от проведения медицинского осмотра и в учреждении здравоохранения, только тогда полицейский имеет право составить протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП.

Если же водителю не было предложено пройти осмотр в медицинском учреждении путем вручения письменного направления, то основания для привлечения водителя к ответственности по статье 130 КУоАП отсутствуют.