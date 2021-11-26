Ця тридверна Fiesta може суттєво підняти настрій для тих, хто любить та вміє керувати автомобілем. І коштує недорого…

Спортивна версія хетчбека Fiesta 5 покоління у версії ST вперше була показана у 2004 році в Женеві. Він має під капотом 2,0-літровий двигун потужністю 150 к.с. Версія ST завжди тридверна, має 17-дюймові (43 см) диски, дискові гальма всіх коліс та логотип ST на спинках передніх сидінь та кермі.

Стихія Ford Fiesta ST – швидке подолання поворотів. А от на прямій не дуже комфортно через надто короткі передачі. Наприклад, на 5 передачі на трасі швидкість 130 км на годину розвивається при 4000 об на хвилину, а це швидко втомлює.

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Серед особливостей моделі – підвіска, яка дозволяє їздити навіть на грунтовці та досить міцний кузов. У Ford Fiesta ST є кілька типових недоліків, про які власники добре знають та навчились з ними боротись.

Одна з головних переваг Ford Fiesta ST – його низька ціна. Цілком нормальні екземпляри можна знайти на ринку за 6-7 тисяч доларів.

Більше про Ford Fiesta ST – у відео: