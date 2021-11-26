Эта трехдверная Fiesta может существенно поднять настроение тем, кто любит и умеет управлять автомобилем. И стоит недорого…

Спортивная версия хэтчбека Fiesta 5 поколения в версии ST впервые была показана в 2004 году в Женеве. Он имеет под капотом 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л. с. Версия ST всегда трехдверная, имеет 17-дюймовые (43 см) диски, дисковые тормоза всех колес и логотип ST на спинках передних сидений и руле.

Стихия Ford Fiesta ST – быстрое преодоление поворотов. А вот на прямой не очень комфортно из-за слишком коротких передач. Например, на 5 передаче на трассе скорость 130 км в час развивается при 4000 об в минуту, а это быстро утомляет.

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Среди особенностей модели – подвеска, которая позволяет ездить даже на грунтовке, и достаточно прочный кузов. У Ford Fiesta ST есть несколько типичных недостатков, о которых владельцы хорошо знают и научились с ними бороться.

Одно из главных преимуществ Ford Fiesta ST – его низкая цена. Вполне нормальные экземпляры можно найти на рынке за 6–7 тысяч долларов.

Больше о Ford Fiesta ST – в видео: