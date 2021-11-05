Потужні двигуни, повний привід, великий кліренс та агресивний дизайн – всі риси успішного кросовера, проте він таким не став. У чому проблема Honda Crosstour?

Honda Crosstour створена на платформі Honda Accord у 2010 році, але в 2015 вже був знятий з виробництва. Спочатку він називався Accord Crosstour, але потім позбувся назви свого "донора". Ціни в Україні – від 12 до 22 тисяч доларів.

У передньоприводного Crosstour – 2,4-літровий двигун та 5-ступеневий "автомат". Адже також тут буває повний привід і 3,5-літровий двигун. Останній може відключати кілька циліндрів, чим економить пальне.

Салон дуже зручний, хоча матеріали не м’які. Багато дисплеїв, серед них один показує зображення з правого дзеркала.

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На ходу автомобіль впевнено тримається на прямій. А от на круговому рухові вже на 60 км/год його зносить. На швидкості збільшується шум, а також з'являється вібрація – це типова проблема Crosstour з шарнірами рівних кутових швидкостей (ШРУСами).

Загалом автомобілі дуже надійні, однак про деякі "болячки" знають експерти каналу SRT: