Мощные двигатели, полный привод, большой клиренс и агрессивный дизайн – все черты успешного кроссовера, однако он таким не стал. В чем проблема Honda Crosstour?

Honda Crosstour создана на платформе Honda Accord в 2010 году, но в 2015 уже была снята с производства. Сначала она называлась Accord Crosstour, но потом лишилась названия своего "донора". Цены в Украине – от 12 до 22 тысяч долларов.

У переднеприводного Crosstour – 2,4-литровый двигатель и 5-ступенчатый "автомат". Ведь также здесь бывает полный привод и 3,5-литровый двигатель. Последний может отключать несколько цилиндров, чем экономит горючее.

Салон очень удобный, хотя материалы не мягкие. Много дисплеев, среди них один показывает изображение с правого зеркала.

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На ходу автомобиль уверенно держится на прямой. А вот на круговом движении уже на 60 км/ч его сносит. На скорости увеличивается шум, а также появляется вибрация – это типичная проблема Crosstour с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами).

В целом автомобили очень надежные, однако о некоторых "болячках" знают эксперты канала SRT: