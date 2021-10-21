По размеру и комфорту это авто не уступает Toyota Camry, а по цене – значительно дешевле.

Но этот седан не очень популярен у нас. Почему – исследуют эксперты SRT.

У Nissan Teana 2008 года размер почти такой же, а колесная база – аналогичная Toyota Camry 50. Кроме того, у Ниссана есть версии с полным приводом, но есть один большой недостаток – наличие вариатора.

Силовые агрегаты в Nissan Teana известны и очень надежны. Это бензиновый 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель VQ35DE, который выпускается с 2000 года и имеет мощность до 250 – 300 л.с. Он очень надежный – ресурс до 400 тысяч. Также были 2,5-литровые двигателя – шести (182 л.с.) и четырехцилиндровый (167 л.с.). С ними устанавливают различные вариаторы. Этот агрегат не следует бояться – вариатор служит долго, если на нем ездить не быстро, не штурмовать бездорожье, зимой немного прогревать, а также вовремя менять масло.

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Салон минималистичный, но материалы качественные. Шумоизоляции недостаточно на высоких скоростях. Места в салоне достаточно как спереди, так и на втором ряду. У пассажира переднего ряда есть оттоманка, которая позволяет держать ноги вытянутыми. А в подлокотнике заднего ряда – целый пульт управления подогревом, климатом и аудиосистемой. Есть монитор, его управления напоминает Infiniti.

Во время движения автомобиль очень похож на своего конкурента. У него мягкая подвеска, одновременно на крейсерских 120-130 км в час авто очень хорошо держится за дорогу. При этом 3-литровый двигатель разгоняет его до сотни за 7,1 секунды.

Главное преимущество Nissan Teana перед более популярной Toyota Camry – меньшая цена. В Украине ее можно купить на 3-5 тысяч долларов дешевле, чем Тойоту. Поэтому для тех, кому нужен комфорт и не нужна именно Тойота – Nissan Teana будет хорошим выбором.

Больше о Nissan Teana – в обзоре SRT: