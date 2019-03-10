Весьма популярная в Украине Toyota Camry "сороковка" многим кажется чуть ли не идеальным автомобилем. И действительно, преимуществ у нее много, но недостатки тоже имеются и их нельзя не учитывать.

Выпускалась Toyota Camry XV40 с 2006 года по 2011 год. В 2009 был рестайлинг — поменялась решетка радиатора, передний бампер, на боковых зеркалах появились указатели поворотов и было добавлено еще несколько косметических изменений. Техника осталась прежней. Сейчас за подержанные Toyota Camry на украинском рынке простят от 7 000 до 17 000 долларов, но большинство адекватных предложений в диапазоне 9 000 – 12 000 долларов.

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В Украине этот автомобиль пользовался огромной популярностью у чиновников и у воров. Если первые любили ее за комфорт и надежность, то вторым явно нравилась и до сих пор нравится ее техническая часть. Все дело в том, что Camry очень легко угнать – в рейтингах самых угоняемых авто Toyota Camry на протяжении многих лет занимает первые строчки. Именно поэтому ни в коем случае нельзя покупать Камри “по техпаспорту” или по доверенности. Только официальная экспертиза и переоформление могут гарантировать легальность автомобиля.

Кузов Toyota Camry

Кузовные проблемы Camry вполне типичны для японцев того времени. Тонкий слой лака быстро теряет лоск и покрывается мелкими сколами и царапинами. Особенно это заметно на автомобилях черного цвета. Но, даже на сколах и глубоких царапинах, достигающих метла, следы коррозии отыскать непросто. Можно сказать, что “сороковка” практически не ржавеет.

Для сохранения достойного внешнего вида требуются регулярные полировки, а то и обновления лака

Моторы Тойота Камри

В Украине можно встретить Camry с двумя моторами – младшим объемом 2.4 л. и старшим – 3,5 л. Оба агрегата надежны и имеют цепной привод ГРМ, который способен выхаживать по 300-400 тыс. км. Их обслуживание сводится к периодической смене масла и свечей. Раз в 100 тыс. км. возникают проблемы с натяжителем приводного ремня (50-80 долларов) и помпой (80-100 долларов).

Еще одной особенностью двигателей является повышенный расход масла при слишком активной езде. Но стоит сменить водительские привычки и “масложор” прекращается.

Мотор объемом 2,4 л., в отличие от старшего брата, хорошо и долго работает на газе

Коробки передач Тойота Камри

Младший двигатель оборудовался как механической, так и автоматической коробкой передач. С механикой традиционно никаких проблем не возникает. Автомат требует замены масла раз 60 тыс. км. (100-150 долларов) и тоже особых хлопот не доставляет.

Активный драйв автомобилю с мотором 3,5 л. противопоказан – это плохо сказывается на здоровье автомата

Зато автомат, которому пришлось иметь дело с мощным мотором объемом 3,5 л. сильно подвержен рискам. Слишком активный драйв может быстро вывести его из строя. Ремонт дорогой – от 1 000 долларов и выше. За коробки с разборок просят 1 500 – 2 000 долларов.

Ходовая Toyota Camry

Подвеска у Toyota Camry очень надежна. Изредка требуется замена недорогих втулок и стоек стабилизатора, а также сайлетблоков. Пружины, амортизаторы, рычаги и прочие элементы подвески даже в сложных условиях украинских дорог способны выхаживать под 200 тыс. км. Примерно столько же “живет” рулевая рейка, после чего требуется ее реставрация.

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В целом, наиболее существенные расходы поджидают владельца Camry именно на 200-250 тыс. км. Отслужившие свой немалый срок детали в оригинальном исполнении состоят дорого, а при установке доступных заменителей теряется знаменитая тойотовская надежность. Чаще всего при возникновении такой дилеммы владельцы пытаются продать автомобиль.

Подвеска у Toyota Camry очень надежная

Слабым местом в ходовой части являются передние тормозные диски. Они часто подвергаются перегреву, особенно на автомобилях с более мощным двигателем. В результате возникает вибрация на руле при торможении. Впрочем, частота возникновения этой проблемы напрямую зависит от манеры вождения. При аккуратной эксплуатации они также выхаживают под 200 тыс. км.

Электрика Toyota Camry

По части электрики Toyota Camry – чуть ли не эталон надежности. Из типичных проблем специалисты отмечают лишь обгонную муфту стартера, которая издает характерный скрежет при запуске двигателя, тускнеющие фары и “залипающие” форсунки омывателя фар.

Слабый свет и мутные фары - одна из немногих болячек старых Camry

Остальные “электрические” неприятности связаны, как правило, с некорректной установкой охранных систем и ГБО.

Рекомендации Авто24

Toyota Camry “сосроковка” очень комфортный и надежный автомобиль. Пусть к ее недостаткам относят “ватную” подвеску и посредственную управляемость, но ее пригодность для украинских дорог сомнений не вызывает. К неоспоримым преимуществам можно отнести также ее ликвидность – эти автомобили дешевеют медленно, а спрос на них есть всегда.

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Но зная о повышенном внимании угонщиков именно к этой модели, следует основательно позаботиться о безопасности покупки и последующего хранения автомобиля.