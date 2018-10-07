Вельми популярна в Україні Toyota Camry "сороківка" багатьом здається мало не ідеальним автомобілем. І дійсно, переваг у неї багато, але недоліки теж є і їх можна не враховувати.

Випускалася Toyota Camry XV40 з 2006 року по 2011 рік. У 2009 був рестайлінг – змінилася решітка радіатора, передній бампер, на бічних дзеркалах з'явилися покажчики поворотів і було додано ще кілька косметичних змін. Техніка залишилася колишньою.

Зараз за старі Toyota Camry на українському ринку просять від 7 000 до 17 000 доларів, але більшість адекватних пропозицій в діапазоні 9 000 – 12 000 доларів.

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В Україні цей автомобіль користувався величезною популярністю у чиновників і у злодіїв. Якщо перші любили її за комфорт і надійність, то другим явно подобалася і досі подобається її технічна частина.

Вся справа в тому, що Camry дуже легко викрасти – в рейтингах найбільш викрадених авто Toyota Camry протягом багатьох років займає перші рядки. Саме тому ні в якому разі не можна купувати Камрі "по техпаспорту" або за дорученням. Тільки офіційна експертиза і переоформлення можуть гарантувати легальність автомобіля.

Кузов Toyota Camry

Кузовні проблеми Camry цілком типові для японців того часу. Тонкий шар лаку швидко втрачає лиск і покривається дрібними сколами і подряпинами. Особливо це помітно на автомобілях чорного кольору. Але, навіть на сколах і глибоких подряпинах, що досягають металу, сліди корозії відшукати непросто. Можна сказати, що "сороківка" практично не іржавіє.

Для збереження гідного зовнішнього вигляду потрібні регулярні полірування, а то й оновлення лаку

Мотори Тойота Камрі

В Україні можна зустріти Camry з двома моторами – молодшим об'ємом 2,4 л і старшим – 3,5 л. Обидва агрегати надійні і мають ланцюговий привід ГРМ, який здатний виходжувати по 300-400 тис. км. Їх обслуговування зводиться до періодичної зміни масла і свічок. Раз в 100 тис. км. виникають проблеми з натягувачем привідного ременя (50-80 доларів) і помпою (80-100 доларів).

Ще однією особливістю двигунів є підвищена витрата масла при дуже активній їзді. Але варто змінити водійські звички і "масложер" припиняється.

Мотор об'ємом 2,4 л., на відміну від старшого брата, добре і довго працює на газі

Коробки передач Тойота Камрі

Молодший двигун обладнався як механічною, так і автоматичною коробкою передач. З механікою традиційно ніяких проблем не виникає. Автомат вимагає заміни масла раз на 60 тис. км. (100-150 доларів) і теж особливого клопоту не доставляє.

Активний драйв автомобілю з мотором 3,5 л. протипоказаний – це погано позначається на здоров'ї автомата

Зате автомат, з яким довелося мати справу з потужним мотором об'ємом 3,5 л сильно схильний до ризиків. Занадто активний драйв може швидко вивести його з ладу. Ремонт дорогий – від 1 000 доларів і вище. За коробки з розборок просять 1 500 – 2 000 доларів.

Ходова Toyota Camry

Підвіска у Toyota Camry дуже надійна. Зрідка потрібна заміна недорогих втулок і стійок стабілізатора, а також сайлетблоків. Пружини, амортизатори, важелі та інші елементи підвіски навіть у складних умовах українських доріг здатні виходжувати під 200 тис. км. Приблизно стільки ж "живе" рульова рейка, після чого потрібно її реставрація.

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В цілому, найбільш суттєві витрати чекають власника Camry саме на 200-250 тис. км. Деталі, які відслужили свій чималий термін в оригінальному виконанні коштують дорого, а при установці доступних замінників втрачається знаменита тойотівська надійність. Найчастіше при виникненні такої дилеми власники намагаються продати автомобіль.

Підвіска у Toyota Camry дуже надійна

Слабким місцем в ходовій частині є передні гальмівні диски. Вони часто піддаються перегріву, особливо на автомобілях з більш потужним двигуном. В результаті виникає вібрація на кермі при гальмуванні. Втім, частота виникнення цієї проблеми безпосередньо залежить від манери водіння. При акуратній експлуатації вони також виходжують під 200 тис. км.

Електрика Toyota Camry

По частині електрики Toyota Camry – мало не еталон надійності. З типових проблем фахівці відзначають лише обгонну муфту стартера, яка видає характерний скрегіт при запуску двигуна, тьмяні фари і "липкі" форсунки омивача фар.

Слабке світло і каламутні фари – одна з небагатьох болячок старих Camry

Решта "електричних" неприємносей пов'язані, як правило, з некоректною установкою охоронних систем і ГБО.

Рекомендації Авто24

Toyota Camry "сосроковка" дуже комфортний і надійний автомобіль. Нехай до його недоліків відносять "ватну" підвіску і посередню керованість, але його придатність для українських доріг сумнівів не викликає. До незаперечних переваг можна віднести також її ліквідність – ці автомобілі дешевшають повільно, а попит на них є завжди.

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Але знаючи про підвищену увагу викрадачів саме до цієї моделі, слід ґрунтовно подбати про безпеку покупки і подальшого зберігання автомобіля.